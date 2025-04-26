Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda Sağlık Sektörüne Dair Bilgi Paylaşımları

Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF'25), sektörlerin önde gelen temsilcilerini gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Etkinlik kapsamında düzenlenen "Kariyer Yolculuğu Paneli", ilaç ve sağlık sektöründe çığır açan isimleri ağırlayarak öğrencilere ilham veren bir atmosfer sundu.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, açılış konuşmasında öğrencileri kariyer hedeflerini erken yaşta şekillendirmeye teşvik ederken, sektör profesyonelleriyle birebir temas kurmanın önemine değindi. Hacımüftüoğlu, bilimsel çalışmalarıyla dikkat çeken bir akademisyen olmasının yanı sıra, Türkiye'nin ilk "in vivo voltametri ve beyin sensör laboratuvarı"nı kurarak sağlık alanında öncü projelere imza atan bir isim olarak da öğrencilere örnek teşkil etti.

Ayar, Türkiye'nin İlaç ve Tıbbi Cihaz Alanında Geldiği Noktayı Anlattı.

Panelde konuşan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar ise fizyoloji ve nöroendokrinoloji alanındaki birikimini paylaşarak ilaç geliştirme süreçlerinin bilimsel temelini aktardı. Yurt içi ve yurt dışı araştırmalardan edindiği tecrübeleri gençlerle paylaşan Ayar, Türkiye'nin ilaç ve tıbbi cihaz alanında geldiği noktayı anlattı.

Selçuk, Ulusal ve Uluslararası Platformlardaki Deneyimlerini Paylaştı

İVEK Vakfı Başkanvekili ve DEİK Sağlık Konseyi Başkan Yardımcısı olan eczacı Ahmet Selçuk, 35 yıllık serbest eczacılık kariyerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası platformlardaki deneyimlerini paylaştı. Sağlık politikalarının gelişiminde sivil toplum kuruluşlarının oynadığı role dikkat çeken Selçuk, öğrencileri aktif rol almaya davet etti.

Türkmen, Gençlere "Kendi Potansiyelinizi Keşfedin" Mesajı Verdi

Panelde yer alan bir diğer önemli isim olan Prof. Dr. Mutlu Türkmen, spor ve sağlık bilimlerinin kesişim noktalarında yürüttüğü çalışmaları ve disiplinler arası akademik yaklaşımını aktardı. Bayburt Üniversitesi Rektörü olarak eğitimde kalite ve çok yönlülüğün önemini vurgulayan Türkmen, gençlere "kendi potansiyelinizi keşfedin" mesajı verdi.

Dereli, Öğrencilerin Kariyer Yolculukları İçin Rota Oluşturdu

AİFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, ilaç sektöründe edindiği yöneticilik tecrübelerini aktararak, endüstri ile akademi arasındaki iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Sivil toplum ve hasta dernekleriyle yürütülen çalışmaların sektörel gelişimdeki rolüne değinen Dereli, öğrencilerin kariyer yolculuklarında bu alanları da değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Taşpolatoğlu, İlaç Sektöründeki Yükselişi Değerlendirdi

Türkiye'nin en köklü ilaç firmalarından birinin CEO'su olan Dr. Süha Taşpolatoğlu, ilaç sektöründe yükselişin yalnızca mesleki bilgi değil, vizyoner bakış açısıyla mümkün olduğunu belirtti. 2001 yılından bu yana görev yaptığı Abdi İbrahim'deki yönetsel sürecini anlatan Taşpolatoğlu, küresel pazarda rekabet etmenin yollarını gençlerle paylaştı.

Panel, öğrencilerin merak ettikleri soruları doğrudan uzmanlara yöneltmeleri ve kariyerlerine dair yönlendirici bilgiler edinmeleri açısından önemli bir platform sundu. Katılımcıların deneyimleriyle şekillenen bu özel oturum, KUDAKAF'25'in en dikkat çekici etkinliklerinden biri olarak kayıtlara geçti. - ERZURUM