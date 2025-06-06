Kuzey Kore'de Savaş Gemisi Kazası: Onarım Sonrası Denize İndirildi

Kuzey Kore'de Savaş Gemisi Kazası: Onarım Sonrası Denize İndirildi
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un katıldığı tören sırasında yan yatarak karaya oturan yerli yapım savaş gemisi, onarım çalışmalarının ardından başarılı bir şekilde denize indirildi. Kazayla ilgili üst düzey yetkililer gözaltına alındı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un katıldığı törende yan yatarak karaya oturan savaş gemisinin onarım çalışmalarının ardından dün başarılı bir şekilde denize indirildiği bildirildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un katıldığı yerli üretim savaş gemisini denize indirme töreninde meydana gelen kaza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, yan yatarak karaya oturan savaş gemisinin, Haziran ayı başında dengesinin yeniden sağlanmasının ardından dün başarılı bir şekilde denize indirildiği bildirildi. Detaylı onarım çalışmalarının bir sonraki aşamasının Rajin Tersanesi'nin kuru havuzunda yapılacağı belirtilirken, bu sürecin 7 ila 10 gün arasında zaman alacağı kaydedildi.

Denize indirilmeye çalışılırken karaya oturmuştu

Kuzey Kore'de üretilen 500 tonluk bir savaş gemisi törenle denize indirilirken bulunduğu kızaktan hatalı şekilde kayarak yan yatmış ve karaya oturmuştu. Gözlerinin önünde meydana gelen kaza nedeniyle çılgına dönen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, yetkilileri suçlayarak olayı "ciddi bir kaza" ve "tolere edilemeyecek bir suç eylemi" olarak nitelemişti.

Kaza üst düzey yetkililere pahalıya patlamıştı

Kaza ile ilgili başlatılan geniş kapsamlı soruşturma kapsamında Chongjin Tersanesi Başmühendisi Kang Jong Chol, Gemi Yapım Atölyesi Müdürü Han Kyong Hak, İdari İşler Müdür Yardımcısı Kim Yong Hak ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Mühimmat Sanayi Dairesi Başkan Yardımcısı Ri Hyong Son gözaltına alınmıştı. Chongjin Tersanesi Müdürü Hong Kil-ho ise ifadeye çağrılmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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