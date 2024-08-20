Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Zonguldak'a ziyaret gerçekleştirdi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zonguldak'a ziyarette bulunmak üzere geldi. Tatar, Zonguldak Valiliği'nde karşılandı ve Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaret ve toplantı için Zonguldak'a geldi.
Zonguldak Havalimanı'nda karşılanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, karayolu ile Zonguldak Valiliği'ne hareket etti.
Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tören mangasını selamladı.
İl protokolünün de yer aldığı karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Tatar, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun makamında ziyaret etti. - ZONGULDAK