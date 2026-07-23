Haberler

Ahbap soruşturmasında ifade veren Fatih Portakal'ın ilk sözleri: Pişmanım

Ahbap soruşturmasında ifade veren Fatih Portakal'ın ilk sözleri: Pişmanım Haber Videosunu İzle
Ahbap soruşturmasında ifade veren Fatih Portakal'ın ilk sözleri: Pişmanım
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade veren gazeteci Fatih Portakal, "Pişman olduğumu söyledim. İyi bir dernek olarak gördüm ama ne yazık ki ortaya çıkan tablo üzücü. Daha fazla sorgulayabilirdik; kendime üzülüyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün  Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadelerinin alınması için savcılığa çağırmıştı. Akşam saatlerine yakın Ece Üner, Öykü Serter ile Gökhan Özoğuz, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade verdi.

FATİH PORTAKAL DA İFADE VERDİ

Bugün de sabah saatlerinde gazeteci Fatih Portakal soruşturma kapsamında 'bilgi sahibi' olarak avukatıyla birlikte İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldi.

"PİŞMAN OLDUĞUMU SÖYLEDİM"

Savcılığa ifade vermesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Fatih Portakal, savcılıkta pişman olduğunu söylediğini ve kendisine kızdığını ifade etti.

Portakal, şöyle konuştu:

"Pişman olduğumu söyledim. Neticede 2023 yılları arasında bu şartlarda baktığımda iyi bir dernek olarak gördüm ama bugüne gelip baktığımda ne yazık ki ortaya çıkan tablo üzücü. Kendime kızıyorum aslında. Daha fazla sorgulayabilirdik; ama bugünkü ortam içerisinde üzülüyorum kendime üzülüyorum, bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için." dedi.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş

Ezel Akay'ın evinden inanılmaz görüntüler! Gören küçük dilini yuttu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

ne olmuş bu adama, mutasyona uğramış

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlilik teklifine giderken kaza yaptı: Onları bulmadan hastaneye gitmedi

Evlilik teklifi yolunda oldu: Onları bulmadan hastaneye gitmedi
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek

Yeni düzenleme resmen kabul edildi! Ehliyetler hemen iptal edilecek
Akılalmaz görüntü! Yaklaşınca gerçeği fark etti ama çaresiz bekleyiş acı sonla bitti

Akılalmaz görüntü! Dakikalar süren çaresiz bekleyiş acı sonla bitti
Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı

Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı! Kasa doldu
Mayosundan silahını çıkarıp tetiğe bastı! Plaj çığlık sesleriyle inledi

Bunu kimse beklemiyordu! Denizden çıkıp mayosundaki silaha sarıldı
Tatile giden Burcu öğretmenin evini çaldılar

Burcu öğretmen yıkıldı! Tatile gitti, döndüğünde evi yerinde yoktu
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı

Murat Ülker zirveyi kaptırdı, işte Türkiye'nin en zengin ismi