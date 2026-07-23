Ahbap soruşturmasında ifade veren Fatih Portakal'ın ilk sözleri: Pişmanım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadelerinin alınması için savcılığa çağırmıştı. Akşam saatlerine yakın Ece Üner, Öykü Serter ile Gökhan Özoğuz, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade verdi.

FATİH PORTAKAL DA İFADE VERDİ

Bugün de sabah saatlerinde gazeteci Fatih Portakal soruşturma kapsamında 'bilgi sahibi' olarak avukatıyla birlikte İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldi.

"PİŞMAN OLDUĞUMU SÖYLEDİM"

Savcılığa ifade vermesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Fatih Portakal, savcılıkta pişman olduğunu söylediğini ve kendisine kızdığını ifade etti.

Portakal, şöyle konuştu:

"Pişman olduğumu söyledim. Neticede 2023 yılları arasında bu şartlarda baktığımda iyi bir dernek olarak gördüm ama bugüne gelip baktığımda ne yazık ki ortaya çıkan tablo üzücü. Kendime kızıyorum aslında. Daha fazla sorgulayabilirdik; ama bugünkü ortam içerisinde üzülüyorum kendime üzülüyorum, bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için." dedi.