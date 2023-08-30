Kuyucak'ta 30 Ağustos kutlandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programında Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ve Belediye Başkanı Mehmet Çömden tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden program, günün anlam ve önemini belirten konuşma ile devam etti. Programın son bölümünde Kuyucak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösteri gerçekleştirdi.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünün büyük gurur ve coşkuyla kutlandığını ifade ederek, "Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yılını milletçe birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran ve bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zaferi'ni bize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi. - AYDIN