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Kuyucak İlçe Müftülüğü'nden 2024 Hacı Adaylarına Hac Eğitim Seminerleri

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Kuyucak İlçe Müftülüğü tarafından 2024 yılında hacca gidecek vatandaşlara yönelik hac eğitim seminerleri düzenlendi. Seminerde, hac ibadetinin manevi boyutları ve anlamları hakkında bilgiler verildi.

Kuyucak İlçe Müftülüğü tarafından 2024 yılında hacca gidecek vatandaşlara yönelik hac eğitim seminerleri gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik 'Hac Eğitim Seminerleri' devam ediyor. Kuyucak İlçe Müftüsü Ömer Mercan, İlçe Vaizleri Kemal Abdullah Şengül ve Hatice Haber'2024 Yılı Hac Yolcuları Hazırlık Kursu' kapsamında Kuyucak İlçe Müftülüğü Bahri Uçuş Camii'nde hacı adayları ile bir araya geldi. Hac ibadetinin manevi boyutları ve anlamları hakkında hacı adaylarına bilgilerin verildiği seminerde, Müftü Mercan hacı adaylarına ibadetlerinde kolaylıklar dileyerek Türk milleti ve tüm Müslümanlar için dua etmelerini rica etti.

Kuyucak İlçe Müftüsü Mercan yaptığı konuşmada, mukaddes beldelerde ihlas ve samimiyetle yerine getirilen hac farizasının günahları sileceğini dolayısıyla orada iken her bir anı çok iyi değerlendirmek gerektiğini ifade ederek; hacı adaylarından sevdikleri, sevenleri, konu komşuları için dualar etmelerini ve ilk günden son ana kadar niyetlerini sağlam tutmalarını, sabır ve muhabbetle ibadete yoğunlaşmalarını tavsiye etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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