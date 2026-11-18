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Kuveyt ordusu, ülkenin insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduğunu açıkladı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise "potansiyel tehdit" uyarısı yayınlayarak halka güvenli alanlara sığınma çağrısı yaptı.

İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın girişinde yer alan Keşm Adası'nı vurduğunu duyurmasının ardından Kuveyt ve Bahreyn şüpheli saldırılara hedef oldu. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkeye yönelik yeni İHA saldırılarının düzenlendiği belirtilerek, "Hava savunma birliklerimiz düşman unsurlara müdahalede bulunmuştur. Duyulacak patlama sesleri, düşman unsurları önleme faaliyetlerinin sonucudur" ifadelerine yer verildi. Halka resmi makamlarca yayınlanan güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapılırken, saldırıların kaynağı ya da yol açtığı muhtemel hasara ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Bahreyn yönetimi alarma geçti

Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise "potansiyel tehdit" uyarısı yayınlayarak, "Kamu güvenliğinin korunması adına vatandaşlara ve bölge sakinlerine paniğe kapılmamaları, en yakın güvenli noktalara sığınmaları ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri çağrısında bulunuyoruz" açıklamasını yaptı. Söz konusu tehdidin ne olduğu ve kaynağı hakkında detaylı bilgi paylaşılmazken, yaklaşık 1 saatin ardından "potansiyel tehdit" uyarısı yürürlükten kaldırıldı.

İran, ABD'nin Keşm Adası'nı vurduğunu açıklamıştı

İran Hürmüzgan Valiliği Siyasi, Güvenlik ve Sosyal İşler Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Hürmüz Boğazı girişinde yer alan Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Nefisi, saldırının herhangi bir hasara yol açmadığını ifade etmişti. Söz konusu gelişme, İran'ın ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yeni misilleme saldırıları düzenleyebileceği endişelerine yol açmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı