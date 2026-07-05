KUTSO, Erasmus+ Akreditasyonu ile Türkiye'nin ilk 14 kurumu arasına girdi

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), Avrupa Birliği'nin Erasmus+ Programı 2021-2027 dönemi kapsamında Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) alanında verilen KA120-VET Akreditasyonu almaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye genelinde 144 kurumun başvurduğu akreditasyon sürecinde ilk 14 kurum arasında yer almayı başaran KUTSO, aynı zamanda 2020 yılından bu yana Türkiye'de bu alanda akredite edilen dört ticaret ve sanayi odasından biri oldu.

Akreditasyon kapsamında yürütülecek çalışmalar, Türkiye Ulusal Ajansı'nın katkılarıyla KUTSO'nun konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek. Projede KUTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konsorsiyum üyesi olarak yer alacak.

Proje çerçevesinde 22 meslek dersi öğretmeni yurt dışında eğitim alarak uluslararası bilgi ve deneyim kazanacak. Ayrıca 48 öğrenci, Avrupa'daki işletmelerde staj yaparak mesleki yeterliliklerini geliştirme fırsatı elde edecek. Böylece öğrencilerin iş hayatına daha donanımlı hazırlanması ve eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.

KUTSO öncülüğünde yürütülecek Erasmus+ akreditasyonunun, Kütahya'da mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasına, uluslararası iş birliklerinin güçlenmesine ve öğretmenler ile öğrencilerin Avrupa standartlarında deneyim kazanmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı