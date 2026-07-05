Çakarlı otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne 573 bin TL ceza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çakarlı otomobiliyle trafikte ilerleyen, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve takiple durdurulan sürücü H.Ç.'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücüye 573 bin 392 TL idari para cezası, aracın sahibine de 213 bin 392 TL ceza uygulandı. Araç, 90 gün süreyle trafikten menedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları denetim sırasında 06 ESU 219 plakalı usulsüz çakar tertibatı bulunan otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü ihtara uymayıp kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından otomobil durdurulurken, sürücü H.Ç.'nin daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu belirlendi.

ARACIN SAHİBİNE DE CEZA VERİLDİ

Sürücüye 'Çakarlı araç kullanmak' suçundan 173 bin 392 TL, 'Ehliyetsiz araç kullanmak'tan 200 bin TL, 'Dur ihtarına uymamak'tan 200 bin TL, araç sahibine ise 'Çakarlı aracı kullandırmak'tan 173 bin 392 TL ve 'Ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak'tan 40 bin TL olmak üzere, toplam 786 bin 784 TL ceza uygulandı. Araç 90 gün süreyle trafikten menedilirken, sürücü H.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı