Kutsal topraklara gidişler sürüyor

Malatya'dan 40 kişilik hacı adayı, hava yolu ile kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Hacı adaylarından oluşan 40 kişilik grup tarifeli uçakla saat 14.15' te kutsal topraklara hareket etti. Malatya'dan hac farizası için 40 kişilik grubu kutsal topraklara götüren özel şirketin organizatörü Mehmet Atalan, " Pandemi nedeniyle sekteye uğrayan hasret kaldığımız hac ve umre seferleri nihayet açıldı. Malatya'dan 40 kişilik hacı adayını götürüyoruz. Bu bam başka bir duygu. Cenab-ı Allah herkese bu duyguları yaşatsın inşallah" dedi.

Malatya'dan kutsal topraklara 24 Haziran'da saat 14.15 uçağıyla özel şirket organizesiyle 101 kişi daha gidecek. Diyanet İşleri Başkanlığı organizesi ile de 249 kişilik hac kafilesi 25 Haziran'ı 26 Haziran'a bağlayan gece Malatya'dan kalkış yapacak uçak ile kutsal topraklara götürülecek.

Son kafilenin yolculuklarının tamamlanması ile birlikte bu yılki hac döneminde Malatya'dan toplam 390 hacı adayı Mekke ve Medine'ye gitmiş olacak. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel