Kutsal topraklara gidişler sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kutsal topraklara gidişler sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kutsal topraklara gidişler sürüyor

Malatya'dan 40 kişilik hacı adayı, hava yolu ile kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Malatya'dan 40 kişilik hacı adayı, hava yolu ile kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Hacı adaylarından oluşan 40 kişilik grup tarifeli uçakla saat 14.15' te kutsal topraklara hareket etti. Malatya'dan hac farizası için 40 kişilik grubu kutsal topraklara götüren özel şirketin organizatörü Mehmet Atalan, " Pandemi nedeniyle sekteye uğrayan hasret kaldığımız hac ve umre seferleri nihayet açıldı. Malatya'dan 40 kişilik hacı adayını götürüyoruz. Bu bam başka bir duygu. Cenab-ı Allah herkese bu duyguları yaşatsın inşallah" dedi.

Malatya'dan kutsal topraklara 24 Haziran'da saat 14.15 uçağıyla özel şirket organizesiyle 101 kişi daha gidecek. Diyanet İşleri Başkanlığı organizesi ile de 249 kişilik hac kafilesi 25 Haziran'ı 26 Haziran'a bağlayan gece Malatya'dan kalkış yapacak uçak ile kutsal topraklara götürülecek.

Son kafilenin yolculuklarının tamamlanması ile birlikte bu yılki hac döneminde Malatya'dan toplam 390 hacı adayı Mekke ve Medine'ye gitmiş olacak. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Malatya Hac Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title