Başkan Hasan Hüseyin Namaz: 'Örf ve adetlerimizi kendi imkanlarımızla yaşatmaya çalışıyoruz'
Kütahya Yörük ve Türkmenler Derneği, tarihi bir konakta düzenlediği programda kültürel mirasın yaşatılması için verdiği mücadeleyi basın mensuplarıyla paylaştı. Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Namaz, Yörük ve Türkmenlerin kültürel etkinliklere davet edilmemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kapsayıcı bir kültürel anlayışın önemini vurguladı.

Kütahya Yörük ve Türkmenler Derneği, Börekçiler Mahallesi'nde bulunan tarihi konakta düzenlediği programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Yörük-Türkmen kültürünün yaşatılması için verilen mücadele ve yaşanan kırgınlıklar dile getirildi.

Programda konuşan Kütahya Yörük ve Türkmenler Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Namaz, derneğin kısıtlı imkanlara rağmen kültürel mirası yaşatmak için büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. Kentte düzenlenen bazı kültürel etkinliklerde Yörük ve Türkmenlerin davet edilmemesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Namaz, kültürel mirasın ancak kapsayıcı bir anlayışla yaşatılabileceğini vurguladı.

Namaz, "Örf ve adetlerimizi kendi imkanlarımızla yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Namaz, "Biz siyaseten herkese eşit mesafedeyiz. Kültürümüzü yaşatmak için mücadele ederken, Kütahya'da düzenlenen bazı etkinliklere davet edilmememiz bizi üzüyor. Kültürel bir çalışma varsa, Yörük ve Türkmenler de orada olmalı" dedi.

Tarihi konağın otantik atmosferinde düzenlenen gecede, Kütahya ve Eskişehir'den gelen saz ve söz ustaları sahne aldı. Yöresel ezgiler eşliğinde davetliler keyifli anlar yaşarken, kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekildi.

Programın sonunda Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Namaz, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam'a ve derneğin çalışmalarına katkı sunan hayırsever iş insanlarına teşekkür plaketi takdim etti. Törende, basının kültürel mirasın yaşatılmasındaki rolüne vurgu yapıldı.

Gecenin en duygusal anı ise Namaz'ın torunu Alperen Namaz'ın, dedesine sürpriz yaparak beylik kılıcı hediye etmesiyle yaşandı. Beylik kılıcı, "Yörük-Türkmen kültürü yalnız bırakılmasın" mesajının sembolü olarak geceye damga vurdu.

Etkinlik, geleneksel ikramlar, kültürel projeler üzerine yapılan istişareler ve davetlilere yörük kefiyesi hediye edilmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
