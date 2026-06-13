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Vali Işın'dan Muhammet Çakıcı'nın ailesine taziye ziyareti

Vali Işın'dan Muhammet Çakıcı'nın ailesine taziye ziyareti
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Kütahya Valisi Musa Işın ve protokol üyeleri, motosiklet kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammet Çakıcı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette dua edildi, duygusal anlar yaşandı.

Kütahya Valisi Musa Işın ve beraberindeki il protokolü, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammet Çakıcı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Tavşanlı ilçesinde yapımı tamamlanan Ahi Evran Camii'ne harçlığından artırdığı 10 liralık bağışla ilçe halkının takdirini kazanan Muhammet Çakıcı (17), geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Acılı aileyi yalnız bırakmayan Vali Musa Işın ve eşi, Çakıcı ailesini Tavşanlı'daki evlerinde ziyaret ederek taziyelerini iletti. Ziyarete Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve eşi, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Bayar, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen ile İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan de katıldı.

Ziyaret kapsamında İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Dua sırasında aile fertleri ile protokol üyelerinin zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, Muhammet'in kısa ömrüne rağmen geride bıraktığı güzel hatıralar ve örnek davranışları da konuşuldu.

Vali Işın, aileye başsağlığı dileklerini ileterek devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu ifade etti. Acılı aileyle yakından ilgilenen protokol üyeleri, Çakıcı ailesine sabır ve metanet temennisinde bulundu.

Çakıcı ailesi ise acı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Vali Musa Işın ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Taziye ziyareti, edilen duaların ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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