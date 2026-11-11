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Kütahya Valisi Işın ve Milletvekili Bayırcı, Kameriye Hatun Gençlik Merkezi'ni inceledi

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Kütahya Valisi Işın ve Milletvekili Bayırcı, Kameriye Hatun Gençlik Merkezi'ni inceledi
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Kütahya Valisi Musa Işın ve Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, yapımı tamamlanan Kameriye Hatun Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Işın, merkezin gençlerin sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimine katkı sunacağını belirterek Kütahya'ya hayırlı olmasını diledi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ile birlikte yapımı tamamlanan Kameriye Hatun Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kütahya'da yapımı tamamlanan Kameriye Hatun Gençlik Merkezi, gençlere yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ile birlikte gençlik merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkezin fiziki yapısını ve kullanım alanlarını gezen Işın, yürütülen çalışmalar ve sunulacak hizmetler hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar'dan bilgi aldı. Gençlerin sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerine katkı sağlayacak alanları yerinde değerlendiren Vali Işın, gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri, yeteneklerini keşfedebilecekleri ve verimli zaman geçirebilecekleri ortamların oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Kameriye Hatun Gençlik Merkezi'nin gençlerin gelişimine katkı sunacağını belirten Vali Işın, yapımı tamamlanan merkezin Kütahya'ya ve gençlere hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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