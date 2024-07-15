Vali Musa Işın: 15 Temmuz Türkiye'nin ikinci Kurtuluş Savaşıdır

Kütahya Valiliği ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından düzenlenen "Gazilerin Gözünden 15 Temmuz" panelinde konuşan Vali Musa Işın, 15 Temmuz'un Türkiye'nin ikinci Kurtuluş Savaşı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halkın direnişi sayesinde büyük bir felaketin önlendiğini, 15 Temmuz darbe girişiminin başarıya ulaşması halinde Türkiye'nin bölüneceğini, üniversitelerin kapanacağını, fabrikaların söneceğini ve ordunun pasifize hale geleceğini kaydeden Vali Musa Işın, "Eğer muvaffak olsalardı, Kuzeydoğu tarafı Ermenistan'a verilecekti. Alt tarafı PKK'ya verilecekti. Geri kalanı da Sevr Antlaşmasındaki gibi işgal edilecekti" dedi.

"FETÖ, Amerika ve İsrail adına hareket eden bir örgüttür"

FETÖ'nün halkta bir karşılığı olmadığını ve Amerika ile İsrail adına hareket eden bir örgüt olduğuna dikkat çeken Vali Işın, "Eğer başarsalardı onlar teslim edeceklerdi ve biz Suriye'den, Irak'tan, Lübnan'dan daha kötü hale gelecektik" ifadelerini kullandı.

"İki kurtuluş savaşı verdik"

Türkiye'nin hem Sevr Antlaşması döneminde hem de 15 Temmuz'da benzer tehlikelerle karşı karşıya kaldığını belirten Işın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimiz yeniden istiklaline kavuştu. 15 Temmuz'da da bu hain teşebbüs aziz milletimizin cesaretiyle ve Cumhurbaşkanımızın önderliğiyle bertaraf edilmiştir" dedi.

"Devletimizin kıymetini bilelim"

Devletin önemine de dikkat çeken Vali Musa Işın, "Hayatta iki şey denenmez, biri ölümdür, diğeri devletsizliktir. Devletimizi yıktığınızda toparlayamazsınız. Devletimizin kıymetini bilelim. Allah bu milleti ve devleti korusun" dedi. Işın, konuşmasının sonunda şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve selamet diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in danışmanı Erol Erdoğan'ın moderatörlüğünde, İnsan ve Düşünce Vakfı Başkanı Dr. Halil İbrahim Erbay, DPÜ Sosyoloji bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Çav'ın da yer aldığı panelde konuşan 15 Temmuz gazileri Safiye Bayat, Sabri Gündüz, Ali Karayiğit ve Orçun Şekercioğlu, o gece yaşadıklarını anlattı.

Program katılımcılara sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA