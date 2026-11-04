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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Uşak'ta çörek ve poğaça ikramında bulundu

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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Uşak'ta çörek ve poğaça ikramında bulundu
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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1001 Hayır Şartı kapsamında Uşak'ta çörek ve poğaça ikramında bulundu. İkram Uşak Valiliği Şiddet Önleme ve İzleme Müdürlüğüne ulaştırıldı; Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan memnuniyetini dile getirip teşekkür etti.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vakıf medeniyetinin iyilik, merhamet ve dayanışma anlayışını yaşatmak amacıyla Uşak'ta çörek ve poğaça ikramında bulundu.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1001 Hayır Şartı kapsamında vakıf geleneğini yaşatmaya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Safvet Bey Bin Mehmed Efendi Vakfı ile Şerife Hatice Hanım Vakfının hayır şartları doğrultusunda Uşak'ta anlamlı bir ikram gerçekleştirildi. Kadın Sığınma Evi Vakfı olarak da bilinen Safvet Bey Bin Mehmed Efendi Vakfı ile kadınlara çörek parası veren vakıf olarak anılan Şerife Hatice Hanım Vakfının hayır şartları kapsamında hazırlanan çörek ve poğaçalar, Uşak Valiliği Şiddet Önleme ve İzleme Müdürlüğüne ulaştırıldı.

Gerçekleştirilen ikramdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür ederek iyi dileklerini iletti.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hayırsever ecdadın asırlar öncesinden bıraktığı vakıf emanetlerini ve hayır şartlarını yerine getirerek iyilik geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Vakıf kültürünün temelinde yer alan yardımlaşma, merhamet ve toplumsal dayanışma anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlerle, iyiliğin çoğaltılması ve vakıf medeniyetinin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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