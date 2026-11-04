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Kütahya Tavşanlı'da 100. nikah İlçe Müftüsü Ceylan tarafından kıyıldı

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Kütahya Tavşanlı'da 100. nikah İlçe Müftüsü Ceylan tarafından kıyıldı
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Kütahya Tavşanlı İlçe Müftülüğünün bu yıl kıydığı 100. nikah, İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan tarafından gerçekleştirildi. Nikah öncesinde çifte, evlilik ve aile hayatına dair bilgilendirme yapıldı; tören sonunda Ceylan çifte Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı seti takdim etti.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Müftülüğü'nün bu yıl kıydığı 100. nikah, İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan tarafından gerçekleştirildi.

Yüşa Özkan ve Münevver Sevimli çiftinin nikah merasimi öncesinde, Müftülük Aile ve Dini Rehberlik Bürosunda görevli vaizler tarafından evlilik ve aile hayatına dair bilgilendirme yapıldı. Nikah töreninde konuşan Müftü Dr. Reşit Ceylan, aile kurumunun toplumsal ve dini açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, evliliğin sevgi, merhamet ve karşılıklı anlayış temelleri üzerine inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Evlilik sürecinde karşılaşılabilecek sorunların aşılmasında sabır ve merhametin huzuru koruyan en önemli değerler olduğunu vurgulayan Ceylan, genç çiftlere uzun ömürlü ve huzurlu bir hayat için tavsiyelerde bulundu. Sevgi, saygı, sabır, şükür ve sadakatin evliliğin vazgeçilmez unsurları olduğuna dikkat çeken Müftü Ceylan, sadakatin temelinde dürüstlüğün yer aldığını ve aile hayatında asla yalana yer verilmemesi gerektiğini ifade etti. Eşlerin birbirlerine güven duyması, gıyaplarında da birbirlerini koruyup gözetmesi ve aile büyüklerine saygılı davranmasının önemine değinen Ceylan, gençlere sorunların çözümünde Kur'an ve sünnetin rehberliğini esas almaları çağrısında bulundu. Konuşmasında namazın aile hayatındaki bereketine de değinen Ceylan, yuvada kılınan namazın huzur, kurulan sofranın ise bereket kaynağı olduğunu dile getirdi.

Programın sonunda Müftü Dr. Reşit Ceylan, genç çiftin yuvalarının huzur, bereket ve mutluluk içinde sürmesi temennisinde bulunarak; Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan kitaplar ile yılın 100. nikah hatırası olarak hazırlanan Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı setini çifte takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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