Kütahya Simav'da 5.4 Büyüklüğünde Deprem
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel