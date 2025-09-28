Haberler

Kütahya Simav'da 5.4 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kütahya Simav'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların sahada taramalara başladığını duyurdu. Depremden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
