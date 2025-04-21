Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 20.24'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin 13.43 kilometre olduğunu açıkladı. Kütahya Valisi Musa Işın, şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını belirtti.
Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afad tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 20.24'te meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin 13.43 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Kütahya Valisi Musa Işın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Simav ilçesinde bu akşam saat 20.24'de 3,4 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla bizi müteessir edecek bir durum yoktur. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun" ifadelerine yer verdi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel