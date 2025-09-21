Kütahya'nın Simav İlçesinde 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.49 kilometre olarak kaydedildi. - ANKARA