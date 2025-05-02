Kütahya'nın Simav İlçesinde 4,2 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 12,55 kilometre olarak belirlendi.
AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 15.51'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 12,55 kilometre derinlikte yaşandığı kaydedildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel