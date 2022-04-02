Kütahya'nın İshak Seydi Mahallesi'ne beton yol

KÜTAHYA (İHA) - 2019 mahalli idareler seçimi öncesinde Kütahya'ya yeni mahalle olarak katılan İshak Seydi Mahallesi'nde başlatılan beton yol çalışmasını, Belediye Başkanı Alim Işık inceleyerek, yolun mahalle sakinleriyle Kütahya'ya 'hayırlı olmasını' diledi.

Mahallenin her iki giriş ve çıkışındaki yolların beton yol ile kaplanmasına başladıklarını ifade eden Başkan Işık, yapılan işin mahalleye ve Kütahya'ya hayırlı olmasını temenni etti. 2 kilometrelik beton yol için 6 bin ton beton uygulaması olacağını belirten Başkan Işık, "Şehrimizde bugüne kadar Parmakören, Yoncalı mahallelerimizde ile Yeni Bosna ve Perli Mahallesi arası yaptığımız uygulamalarla birlikte 35 bin tonluk beton yol uygulamasını kazasız belasız bitirdik. 2022 yılında da benzer uygulamalarımız devam edecek. Mahallemiz ve şehrimizin tüm sakinlerine hayırlı bir ramazan diliyorum. Gösterdikleri ilgi ve alaka için herkese teşekkür ediyorum. 2021-2022 yılları arasında İshak Seydi Mahallesi'nde; 55 ton asfalt, yama ve tamiratı yapılırken, 10240 m beton parke taşı ve 2210 metre beton bordür döşeme işlemleri yapıldı. Mahallede ayrıca mahalle fırının bakım ve onarımı, köy konağının çatı tamiratı, dış cephe tamiratı, imam evinin bakım ve onarımı yapıldı" dedi.

İshak Seydi Mahalle Muhtarı Bekir Kayar, "Yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA