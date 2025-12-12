Müdür Tamer Yiğit: "Her türlü acil durumda muhtarlarımızın vereceği bilgi çok kıymetlidir"
Kütahya Muhtar Derneği Başkanı İsmail Arı ve mahalle muhtarları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek merkezin işleyişi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Sunumda muhtarların acil durumlarda bilgi vermelerinin önemi vurgulandı.
Ziyarette muhtarlara bir sunum yapan Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, merkezin işleyişi, yapılan çalışmalar ve kullanılan sistemler hakkında detaylı bilgi verdi. Engelsiz112, Web İhbar ve SMS İhbar uygulamalarının tanıtıldığı sunumda, muhtarların mahallelerinde 112 numarasının bilinirliğini artırmaya destek olmalarının önemine dikkat çekildi.
Müdür Yiğit, ziyaret sırasında muhtarlara bu amaçla çeşitli bilgilendirici materyallerin dağıtıldığını belirterek, "Her türlü acil durumda muhtarlarımızın vereceği bilgi çok kıymetlidir" dedi.
Sunumun ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi ve bilgi alışverişinde bulunuldu. Muhtarlar, çağrı merkezindeki birimleri gezerek çalışmaları yerinde inceledi.
Ziyaretin sonunda Muhtar Derneği Başkanı İsmail Arı, gösterdikleri ilgi ve bilgilendirme için Müdür Tamer Yiğit'e teşekkür etti. - KÜTAHYA