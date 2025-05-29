Kütahya İstihdam ve Kariyer Fuarı'nda Gençlere Kariyer Rehberliği

Kütahya'da düzenlenen KİKAF 2025 (Kütahya İstihdam ve Kariyer Fuarı) etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı Kariyer Fırsatları" paneli, gençlerle kamu yöneticilerini bir araya getirdi.

Panelde yaptığı konuşmada kariyer planlamasının önemine vurgu yapan Vali Işın, "Geleceğinize yön vermek için bugünden harekete geçmelisiniz. Kendi potansiyelinizi keşfetmek, ülkemizin kalkınma sürecine katkı sunmanın ilk adımıdır" dedi. Vali Işın, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı, kişisel deneyimlerini paylaştı ve hedef belirleme konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Panelin ardından düzenlenen Quizizz yarışması ise öğrenciler arasında büyük heyecan oluşturdu. Bilgi ve hızlarını yarıştıran gençler, renkli görüntülere sahne olan yarışmada kıyasıya rekabet etti. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vali Musa Işın takdim etti.

Etkinlik sonunda gençlere azim ve kararlılık vurgusunda bulunan Vali Işın, Türkiye Yüzyılı vizyonunun gençlerin enerjisiyle hayata geçirileceğini ifade ederek bu tür etkinliklerin gençlere rehberlik etme noktasında önemli rol oynadığını belirtti. - KÜTAHYA