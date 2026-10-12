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Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli görevine başladı

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Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli görevine başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Kütahya İl Müftülüğüne atanan Hasan İzmirli, görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Kütahya İl Müftülüğüne atanan Hasan İzmirli, görevine başladı.

Göreve başlamasının ardından açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Hasan İzmirli, Kütahya'da din hizmetlerini geliştirmek, yaygın din eğitimini güçlendirmek ve hayri faaliyetlere rehberlik etmek için gayret göstereceklerini ifade etti.

Kütahya'nın tarihi ve kültürel mirasına dikkat çeken İzmirli, göreve atanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Germiyanoğulları'nın mirasını taşıyan, çini ve irfan şehri, kuruluşun ve kurtuluşun simgesi Kütahya'mıza İl Müftüsü olarak hizmet etme onurunu şahsıma lütfeden Rabbime hamdediyor; bu ulvi göreve bizleri takdir eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Diyanet İşleri Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Medeniyetimizin köklü simgelerinden olan bu kadim şehirde din hizmeti yürütmek, yaygın din eğitimini geliştirmek ve hayri faaliyetlere rehberlik etmek bizler için hem ağır bir mesuliyet hem de müstesna bir payedir" dedi.

"Gençliğimizi milli ve manevi değerlerle buluşturacağız"

Din hizmetlerinin toplumun her kesimine ulaştırılmasının önemine değinen İzmirli, sahih dini bilginin yaygınlaştırılması ve gençlerin milli-manevi değerlerle yetiştirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

İzmirli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır ilkesinden hareketle; sahih dini bilgiyi toplumumuzun her ferdine ulaştırmak, mabedlerimizi ilim ve hikmet merkezleri haline getirmek ve teminatımız olan gençliğimizi milli-manevi değerlerle buluşturmak adına var gücümüzle gayret göstereceğiz."

Kütahya'da din hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için kurumlar arası iş birliğine önem vereceklerini kaydeden İzmirli, Vali Musa Işın'ın riyasetinde yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla birlikte çalışacaklarını ifade etti.

İzmirli, "Sayın Valimizin riyasetinde; yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve kadirşinas Kütahya halkıyla omuz omuza vererek gönül köprüleri kuracağız" diye konuştu.

Kütahya'da geçmişten bugüne görev yapan müftüleri ve din görevlilerini de unutmayan İzmirli, kente hizmet etmiş isimleri minnetle andı. Vefat eden din görevlilerine Allah'tan rahmet dileyen İzmirli, yeni görev döneminin hayırlara vesile olmasını temenni ederek Kütahyalılara saygı ve muhabbetlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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