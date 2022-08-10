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Kütahya haber: Kütahya'nın simgesi vazo meydandaki yerini aldı

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Kütahya haber: Kütahya'nın simgesi vazo meydandaki yerini aldı

Kütahya haberler: Zafer Meydanı projesi çerçevesinde restorasyon çalışması için yerinden sökülen Kütahya'nın simgesi vazo, restorasyon işlemlerinin ardından yeniden yerine monte edildi.

Zafer Meydanı projesi çerçevesinde restorasyon çalışması için yerinden sökülen Kütahya'nın simgesi vazo, restorasyon işlemlerinin ardından yeniden yerine monte edildi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, emeği geçenlere teşekkür ederek, orijinal boyuttaki vazonun şehre hayırlı olmasını temenni etti.

Haziran ayında başlayan Zafer Meydanı imalatı projesi çerçevesinde restore için yerinden sökülen Vazo dün itibariyle yeniden yerine konuşlandırıldı. Akşam saatlerinde Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, belediye birim müdürleri ve yüklenici firma yetkililerinin katıldı. Yapılan titiz çalışma ile Kütahya'nın simgesi vazo yerine monte edildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Şehrimizin simgesi haline gelmiş olan Çinili Vazo'muzu daha önce kaldırıp restorasyon için gerekli işlemlere tabi tutmuştuk. Şuanda restore edilmiş, onarımdan geçmiş orijinal boyuttaki vazomuzu yeniden yerine yerleştirdik. Bundan sonraki süreçte kaplama işlemleri yerinde devam edecek. Allah nasip ederse 29 Ağustosta da açılışını hedefliyoruz. Şehrimize hayırlı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alim Işık Kütahya Yerel Haberler

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