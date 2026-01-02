Kütahya'da 'Aile Yılı' tiyatro etkinliği ilgi gördü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından "Aile Yılı" temasıyla düzenlenen tiyatro etkinliği, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

DPÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından Tiyatro ve Drama Uygulamaları dersi kapsamında sahnelenen gösteriyi, Kütahya'nın farklı ilk ve orta dereceli okullarında öğrenim gören 628 öğrenci izledi.

Öğrenciler tarafından yazılıp sahnelenen çocuk tiyatrolarının beşincisi olan "Aile Yılı'na Zamanda Aile Yolculuğu" adlı oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Son bir ay içinde beşinci kez sahneye çıkan oyun, finalde öğrenciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Etkinlik sonunda, gösteriye ilgi gösteren öğrenci, öğretmen ve idarecilere teşekkür edilirken; oyunu yazan ve sahneleyen öğrenciler ile etkinliğe katkı sunan tüm paydaşlara da teşekkür edildi. - KÜTAHYA