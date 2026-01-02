Haberler

Kütahya'da "Aile Yılı" tiyatro etkinliği ilgi gördü

Kütahya'da 'Aile Yılı' tiyatro etkinliği ilgi gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen tiyatro etkinliği, 'Aile Yılı' temasıyla Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. DPÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği öğrencileri tarafından sahnelenen oyun büyük ilgi gördü.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından "Aile Yılı" temasıyla düzenlenen tiyatro etkinliği, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

DPÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından Tiyatro ve Drama Uygulamaları dersi kapsamında sahnelenen gösteriyi, Kütahya'nın farklı ilk ve orta dereceli okullarında öğrenim gören 628 öğrenci izledi.

Öğrenciler tarafından yazılıp sahnelenen çocuk tiyatrolarının beşincisi olan "Aile Yılı'na Zamanda Aile Yolculuğu" adlı oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Son bir ay içinde beşinci kez sahneye çıkan oyun, finalde öğrenciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Etkinlik sonunda, gösteriye ilgi gösteren öğrenci, öğretmen ve idarecilere teşekkür edilirken; oyunu yazan ve sahneleyen öğrenciler ile etkinliğe katkı sunan tüm paydaşlara da teşekkür edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
İsrail'den İran'daki yangını körükleyecek hamle! Art arda paylaşımlar yaptılar

Yine o ülke devrede! Komşuyu kaosa sürüklemek için düğmeye bastılar

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi

İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti
Cem Yılmaz'ın '38 yaş' esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi

Cem Yılmaz'ın esprisi tepki çekti, İrem Derici'den destek gecikmedi
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı

Kamp alanında kaybolan genç kadının sevgilisi ile ilgili yeni gelişme
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
İran'dan kripto para hamlesi! Yaptırımları delmek için harekete geçtiler

Yeni dönem başlıyor! İran'dan dengeleri altüst edecek hamle
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi