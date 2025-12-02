Haberler

Kütahya'daki Tarihi Kilise Restore Ediliyor

Kütahya'daki Tarihi Kilise Restore Ediliyor
Kütahya Valisi Musa Işın, Başmelek Rum Ortadoks Kilisesi'nin restorasyonu ve yeniden işlevlendirilmesi için Kızılay ile takas görüşmeleri yaptıklarını açıkladı. Vali Işın, kilisenin kültürel miras olarak yeniden kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Kütahya Valisi Musa Işın, kentte bulunan tarihi kilisenin restorasyonu ve yeniden işlevlendirilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kütahya'nın İstiklal Mahallesi'nde 1834 yılında yapılan Başmelek Rum Ortadoks Kilise'nin mülkiyetinin Kızılay'a ait olduğunu belirten Vali Işın, "Kızılay ile karşılıklı bir takas üzerinde çalışıyoruz. Mülkiyet bize geçtikten sonra İstanbul'daki Ortodoks Rum Kilisesi ile görüşeceğim. 'Buyurun gelin, kilisenizi yapın' diyeceğim. İnşallah kiliseyi de yeniden şehrimize kazandıracağız" dedi.

Daha önce kilise hakkında yanlış anlaşılmalara yol açan söylentiler bulunduğunu belirten Işın, vatandaşların kaygı duymasına gerek olmadığını ifade etti.

"Kimsenin din değiştireceği yok. Ben bugüne kadar Müslümanlıktan çıkıp da Hristiyan olan birini duymadım. Bu din akla ve vicdana hitap eden bir dindir. Bizim yaptığımız, tarihi bir değeri Kütahya'ya kazandırmaktır" diyen Vali Işın, kilisenin kültürel miras olarak yeniden canlandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Vali Işın, "İsteyen kiliseye girip gezebilir, ibadet etmek isteyen eder, bunda da bir sakınca yok. Burası tarihi bir mekandır. İnşallah orayı da en kısa sürede şehrimize kazandıracağız" dedi.

Muhtar Tavalıoğlu: "Restorasyon Kütahya için büyük kazanç olacak"

İstiklal Mahallesi Muhtarı Mustafa Tavalıoğlu da yapılan çalışmaları desteklediğini belirterek, "Valimizin açıklamaları yerindedir. Mahallemizde bulunan kilisenin restorasyonu hem bizim hem de Kütahya'nın yararına olacaktır" ifadelerini kullandı.

Tavalıoğlu, kilisenin turizme kazandırılması gerektiğini belirterek, "Alan hem kilise hem cami olarak değerlendirilebilir. Bu da turizm açısından büyük fayda sağlar" dedi.

Muhtar Tavalıoğlu, sahip çıkılmaması sebebiyle tarihi kilesinin define avcıları tarafından adeta köstebek yuvasına döndürüldüğünü belirtti.

Tavalıoğlu, sürecin tamamlandığında kilisenin restorasyonla birlikte hem kültürel hem de turistik bir çekim noktası haline geleceğini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

