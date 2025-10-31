Haberler

Kütahya'da "Zaferin Yolu Karabağ" etkinliği düzenlendi

Kütahya'da 'Zaferin Yolu Karabağ' etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Kütahya'da, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Harıbülbül Kültür Topluluğu, Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde "Zaferin Yolu Karabağ" adlı etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, DPÜ öğretim görevlileri tarafından Karabağ Zaferi'nin tarihi önemi ve Türk dünyası açısından taşıdığı anlam anlatıldı. Program, üniversite öğrencileri ve davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, etkinlikte yaptığı konuşmada, Karabağ zaferinin birlik ve kardeşlik ruhunun bir göstergesi olduğunu vurguladı. Ünal konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Eğer siz bize gayret yaraşır, merhamet Allah'ındır, hükm-i azim, ne fakirin ne de Şeyh-i Şah'ındır' diyerek sefere tabi buyuruyorsanız; varlığınızı yeryüzünde zalimle değil, mazlumla paylaşmak üzere temennendiriyorsanız, nihayetinde Cenab-ı Allah sizlere muzafferiyet nasip ediyor.

Bizler ne mutlu ki Karabağ'ın yeniden özgürlüğüne kavuştuğu günlere tanıklık ettik. Azerbaycan'ın kardeşliğini, sıcaklığını ve samimiyetini her zaman yanımızda hissediyoruz. Bu mücadelede emeği geçen tüm devlet adamlarına, yöneticilere ve şehitlerimize minnetlerimi sunuyorum."

Etkinlikte ayrıca öğrenciler tarafından halk şarkıları, şiir ve dans gösterileri yer aldı.

Duygusal anların yaşandığı program, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin simgesi olan dostluk mesajlarıyla sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
