Kütahya'da sahipsiz hayvanlar bakımevinde özel etkinlik

Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi'nde düzenlenen programa katılan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, " Türkiye'nin en modern barınaklarından birini burada oluşturmanın onuru içerisindeyiz" dedi.

Kütahya'da sahipsiz sokak hayvanlarına tedaviden beslenmeye, ameliyattan barınma teminine kadar her alanda sahip çıkan Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi'nde günün anlam ve önemini içeren bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe; Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Yardımcısı Mustafa Demir, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, il protokolünün temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri katıldı.

Türkiye'ye örnek olarak gösterilen Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi ile ilgili bilgiler vererek sözlerine başlayan Prof. Dr. Alim Işık, "Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bir araya geldik. Bugünü şehrimizin önemli bir birimi olan hayvanlarımızın korunduğu, barındığı, tedavi edildiği, beslendiği barınağımızda kutluyoruz. İçinde bulunduğumuz hizmet birimimiz yaklaşık 55 bin metrekareden oluşuyor ve Eskişehir Yolu üzerinde şehrimize 12 kilometre mesafede bölgemizin en donanımlı ve en nitelikli barınağı. Barınağımız klinik hizmetlerinde 1 müdür,4 veteriner hekim, 6 Adet veteriner teknikeri görev almakta olup ayrıca 39 adet işçi ve 3 adet idari memur ile şehrimizdeki canlarımıza hizmet vermektedir. Daha 600 hayvan kapasitesinde olan barınağımız, 12 Ocak 2021 tarihinde yapılan yatırımla büyütülmüş ve bin hayvan kapasitesine çıkarılmıştır. Daha önce yine soba ve elektrikli ısıtıcılarla ısıtılan hayvanlarımızın bulunduğu bölmeler, yaptığımız ek yatırımla tamamen yerden ısıtmalı ve klimalı sisteme dönüştürülmüştür. Türkiye'nin en modern barınaklarından birini burada oluşturmanın onuru içerisindeyiz. Nasıl insanımıza hizmette kaliteyi arıyorsak hayvanlarımıza da hizmette en kaliteli ortamı hazırlamaya gayret ettiğimizin önemli bir göstergesi. 2023 yılı Ocak-Ekim ayları arasında; yaklaşık 3 bin 500 hayvanımızı tedavi etmişiz, 620 sokak hayvanını sahiplendirmişiz, bin 700'ün üzerinde kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirmişiz, tam donanımlı ortopedi salonumuzda 50 adet ortopedi operasyonu gerçekleştirmişiz, Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce 2023 yılında yaklaşık 206 ton kuru mama satın alınarak hayvanlarımızın beslenmesinde ve hayvanseverlerimize katkı olarak kullanılmıştır, kullanılmaya devam etmektedir. Yine 2 bin 500 kilograma yakın konserve mama alımı gerçekleştirilerek hayvanlarımıza verilmektedir. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Sartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması" çerçevesinde Veteriner işleri Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan projemiz,223 başvuru arasından 11 projeden biri olmuştur. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Proje den elde edilen ödül ile 4x3 metrekare ebatlarında 14 adet besleme odağı, 1 adet kedi barınma evi ve 5 adet köpek kulübesi yapımı gerçekleştirilmiştir. Kütahya Belediye Başkanlığımızca Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüz arasında 1 Aralık 2022 tarihinde imzalanan protokolle sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili müdahalelerde akademik destek alınması sağlanması hedeflenmiştir. Bu ve benzeri hizmetlerimiz Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün değerli personeli tarafından şehrimize verilmeye çalışılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye örnek olabilecek bir birliktir"

Sokak Hayvanlarını Koruma Birliği'nin kurulduğu belirterek sözlerine devam eden Başkan Işık, "Göreve geldiğimiz günden bu yana her yıl mutat olarak gerçekleştirdiğimiz kamuoyu memnuniyet çalışmalarında vatandaşımızın belediyemizin verdiği hizmetlerden memnuniyet derecesinin düşük olduğu alanlardan birisi sokak hayvanları ile olan mücadele olmuştur. Hala gündemdedir, Türkiye'nin gündemindedir, sadece Kütahya Belediyesi'nin değil belki de tüm belediyelerin en önemli sorunlarından birisi sokak hayvanları konusudur. Bunun iki tarafı var; birincisi hayvanseverlerle olan ilişkide hayvanların sahiplendirilmesi, kısırlaştırılarak zararsız hale getirilmesi konusunda bir sıkıntı yok. Burada memnuniyet çok yüksek. İkinci boyutu vatandaş kısmı. Vatandaşımız, kendi mahallesindeki veya çevresindeki hayvanlardan çocuklarının, kendilerinin ya da yakınlarının görmüş olduğu zarardan dolayı memnun değil. Dolayısıyla sorunun bu tarafını çözmek zorundayız. Bunun için de geçen yıl Valiliğimizin organizasyonunda Sokak Hayvanlarını Koruma Birliği'ni kurduk. Bu birliğe tüm belediyelerimiz ve İl Özel İdaresi üye olarak Kütahya ilinin genelinde benzer hizmetleri hayvanlarımızın bulunduğu bölgeye yakın alanlarda vermeye çalışıyoruz. Merkez dışında Tavşanlı, Emet ve Şaphane ilçelerimizde oluşturulacak barınaklarla o barınaklara yakın bölgelerdeki hayvanlara doğrudan hizmet verilmesi, ayrıca kurulan iki mobil kısırlaştırma ünitesiyle de İl Özel İdaremiz aracılığıyla köylerimizdeki hayvanların kısırlaştırılıp tedavilerinin yapılması hedeflenmektedir. Bu da Türkiye'ye örnek olabilecek bir birliktir.

İnşallah bu birliğimiz de bu hizmetleri yerinde vermeye başlayınca şehrimizde bulunan bu barınak ve çevresine gelen misafir sayısı hızla azalacaktır. Bizim buradaki en büyük sorunlarımızdan birisi şehrimizin merkezindeki hayvanlara bakmanın dışında ilçelerimizden veya komşu illerimizden gelen, gece geç saatlerde bırakılıp gidilen hayvanların sayısının çok olmasıdır. Bu hayvanlar farklı bir bölgeye geldiklerinden dolayı hırçınlaşma tavırlarıyla bazen insanlara bazen de kendilerine zarar verebilmektedir. Bu ülkenin genelini ilgilendiren sorunun çözümü konusunda Kütahya ilimiz belli bir mesafeyi almış ve daha nitelikli hizmet verir konumdadır ama her yerde olduğu gibi iki tarafta da memnun olmayanlar çıkacaktır. Önemli olan hayvanların canına zarar vermeden en uygun şekilde, uygun şartlarda bu hizmeti verebilmektir. Bu hizmetlerin verilmesinde emeği geçen başta belediyemiz personeli olmak üzere paydaş kuruluşlarımıza, Valiliğimize, İl Özel İdaremize, Tarım İl Müdürlüğümüze, hayvanseverlerimize ve ayrıca Tabiat Varlıkları Koruma Müdürlüğümüzün çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu çok başlı bir sorundur. Sadece belediyenin veya Valiliğin ya da hayvanseverlerin tek başına altından kalkabileceği bir sorun değildir, büyük bir sorundur. Birlikte çalışarak, bir araya gelerek inanıyorum ki bunun da üstesinden geleceğiz.Dünya Hayvanları Koruma Günü tekrar kutlu olsun, bizleri böyle anlamlı bir günde yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA