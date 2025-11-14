Kütahya'da Otomobil Kazası: Bir Yaralı
Hisarcık ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve bir sürücü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza öğle saatlerinde Hisarcık-Emet karayolu Hisersan yol ayrımında meydana geldi. F.Y yönetimindeki 06 FNS 974 otomobil, Hisersan yönüne döndüğü sırada, A.E.'nin kullandığı 43 KL 682 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.E., ambulansla kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya),