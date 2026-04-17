Haberler

Okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Hisarcık'ta mevlit okutuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde mevlit programı düzenlendi. Programa katılanlar dualar ederek kayıplarını anarken, din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu ve İlçe Müftüsü niyazda bulundu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için mevlit programı düzenlendi.

Merkez Çarşı Camii'nde İlçe Müftülüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen "Yatsı Namazı Buluşması"na öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Ardından İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci tarafından yapılan duada, Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin ruhlarına niyazda bulunuldu.

Programın sonunda cami cemaatine kek ve meyve suyu ikram edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Başkan ve eşi gözaltına alındı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak

Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur

Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları: Kendi babam beni...
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Üniversite hocasının korkunç sonu! Dürümcüde can verdi
Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı

'Sıra bende' demişti! Evinden çeşit çeşit çıktı
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak

Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından akılalmaz bir sebep çıktı

Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak

Saldırılar sonrası yeni karar! Okul bahçelerine giremeyecekler