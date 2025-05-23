Kütahya'da Görsel Sanatlar ve Roman Kahramanları Festivali Heyecanı

Kütahya'da Görsel Sanatlar ve Roman Kahramanları Festivali Heyecanı
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Kütahya'da Görsel Sanatlar ve Roman Kahramanları Festivali Heyecanı
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Kütahya Adnan Menderes Ortaokulu, anlam dolu bir festivalle öğrencilerin sanatsal yeteneklerini ortaya koydu. 'Görsel Sanatlar Sergisi ve Roman Kahramanları Festivali', yerel protokol ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütahya'da sanat ve edebiyat rüzgarı, Adnan Menderes Ortaokulu'ndan anlamlı festival

KÜTAHYA - Kütahya Adnan Menderes Ortaokulu, öğrencilerin sanatsal ve kültürel birikimini gözler önüne seren "Görsel Sanatlar Sergisi ve Roman Kahramanları Festivali"ne ev sahipliği yaptı. Öğretmen ve öğrencilerin özverili çalışmalarıyla hazırlanan etkinlik, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, protokol üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Festivalin ilk bölümünde, Görsel Sanatlar Öğretmeni Semra Aksoy'un rehberliğinde öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı sanat eserleri sergilendi. Öğrencilerin estetik duyarlılığıyla ortaya koyduğu çalışmalar, izleyicilerden tam not aldı.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Türkçe öğretmenleri Çiğdem Şimşek ve Halime Yılmaz'ın yazdığı senaryoyla sahnelenen "3. Roman Kahramanları Festivali" gerçekleştirildi. Bu yılki tema "Sanatçı Roman Kahramanları" olarak belirlenirken, öğrenciler Türk ve İslam dünyasının kültür tarihine yön veren önemli şahsiyetleri başarıyla canlandırdı. Gösterideki tüm kostüm ve dekorların geri dönüştürülmüş malzemelerle hazırlanmış olması da dikkat çekti.

Festivalin sonunda konuşan Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, çocukları dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korumanın önemine vurgu yaptı. Konuşmasında, "Gözlerinizdeki ışık sönmesin; çünkü yarınlar sizi bekliyor, bu millet sizi bekliyor. Bu toprakları müdafaa etmek, bu vatanı sahiplenmek için en önemli şey bol bol kitap okumak, derslerimize çalışmak, hayal kurmak ve bu hayallerin peşinden koşmaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - Yerel
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