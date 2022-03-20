Kütahya'da 'Bir hilal uğuruna' konulu resim ve kompozisyon yarışması

ÇANAKKALE (İHA) - Kütahya'da, 'Bir hilal uğruna' konulu resim ve kompozisyon yarışması düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, Kütahya Kent Konseyi Gençlik Merkezi tarafından Kütahya Belediyesi iş birliği, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin destekleriyle hazırlanan 'Bir Hilal Uğruna' resim ve kompozisyon yarışması ödül töreni ve 18 Mart Oratoryo Gösterisi, yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclis Başkanı Tilki'nin konuşmasının ardından, geçtiğimiz yıl belediyenin düzenlediği yarışmada derece alan Cenk Marşı ve İstiklal Marşını okumak üzere Belinay Taşgın ve Ayşe Vera Cantaş sahne aldı.

Programda Kent Konseyi Başkanı Ahmet Arabacı'nın hitabı ve Çanakkale destanını anlatan şiiri okudu. Programa resim ve kompozisyon yarışmasında derece alan öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam edildi.

Vali Ali Çelik, İlkokul kategorisi resim yarışmasında, mansiyon ödülünü alan Miray Uğurlu, üçüncü Ayşe Vera Cantaş, ikinci Erdem Aslan ve birinci Melike Nesibe Yerli'nin ödüllerini ve teşekkür belgesini verdi.

Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz ise, ortaokul kategorisi resim yarışmasında üçüncü olan Mukadder Nur Kul, ikinci Bilge Gül ve birinci Nazife Elmas Yerli'ye ödül ve teşekkür belgesini takdim etti.

Son olarak Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, lise kategorisi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü konulu kompozisyon yarışmasında üçüncü olan Kübra Özcan, ikinci olan Sena Kaynak ve birinci olan İrem Akpınar'a ödül ve teşekkür belgesini verdi.

Program, Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Gözdenur Tilki'nin yazdığı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim görevlisi Handan Özdemirel'in yönettiği 18 Mart Oratoryosu Gösterimi ile devam etti.

Programın sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Ahmet Altan, Gözdenur Tilki ve Handan Özdemirel'e teşekkür plaketi ve çiçek takdiminde bulundu. - KÜTAHYA