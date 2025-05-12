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Kütahya'da 80 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı

Kütahya'da 80 Hacı Adayı Kutsal Topraklara Uğurlandı
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Kütahya'nın Simav ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hac farizasını yerine getirecek 80 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Programda Akşam Namazı'nın ardından yapılan dualar ve ilahiler duygusal anlara sahne oldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 80 hacı adayı dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Bu yıl ilçe ve köylerinden Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac farizasını yerine getirecek olan 80 hacı adayı için İlçe Müftülüğünce Nasuhağa Camii Cumhuriyet meydanında program düzenlendi.

Hacı adayları ve çok sayıda vatandaşın katılım sağladığı program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftü Vekili Hakkı Balı'nın konuşması ile başlayıp, ilahiler, telbiye, tekbir ve salavatlarla devam etti. İlçe Vaizi Feyzullah Satılmış'ın yaptığı dua ile sona erdi. Duygusal anların yaşandığı uğurlama programında akraba ve tanıdıklarıyla vedalaşan ve helalleşen hacı adayları programın ardından grup hocaları din görevlisi Ahmet İzbudak ve Yeni Camii din görevlisi Şaban Kapuk'un rehberliğinde kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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