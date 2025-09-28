Kütahya'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem: Eskişehir'de de Hissedildi

Kütahya'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem Eskişehir'de de hissedildi.

Afad, saat 12.59'da merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, Kütahya'nın yanı sıra Eskişehir ve diğer çevre illerden de hissedildi. Can ve mal kaybı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - ESKİŞEHİR