Kütahya'da 3. Ulusal Sosyoloji Sempozyumu Çevrim İçi Gerçekleştirildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Yeniden Sosyoloji: 3. Kütahya Ulusal Sosyoloji Sempozyumu" bu yıl çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Sempozyumun ana teması "21. Yüzyılda Kent: Kimlik, Göç ve Sosyal Sorunlar" olarak belirlendi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren DPÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Talip Karakaya, sempozyumun, herhangi bir konu veya gündem sınırlamasına maruz kalmadan, sosyoloji alanında çalışan akademisyenleri, araştırmacıları ve lisansüstü öğrencileri bir araya getirmeyi amaçladığını belirtti. Karakaya, "Etkinliğimiz bugün ve yarın çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Yaklaşık 50 bildiri sunulacak ve ondan fazla kategori altında oturumlar düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.

Sempozyumun bilimsel içeriğine ilişkin bilgi veren DPÜ Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Çav ise, akademik üretimin önemli bir parçası olan bu sempozyumların giderek geliştiğini vurguladı. Çav, "Bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. 2023'te 31, 2024'te 20, 2025'te ise 52 bildirinin sunulacağı bu sempozyumlar artık bir gelenek haline geldi. Ana temamız 21. yüzyılda kent, kimlik, göç ve sosyal sorunlar. Çağrı metnimizde de belirttiğimiz gibi, yapay zeka ve sosyal medya araçlarının baş döndürücü hızla geliştiği küreselleşme çağında birey ve toplumun temel sorunları yeni bir boyuta geçmiştir. Ancak bu değişim, modern dönemin krizlerini ortadan kaldırmıyor; aksine derinleştiriyor" dedi.

Doç. Dr. Çav, günümüz dünyasının ekonomik ve toplumsal krizler, savaşlar, siyasi çalkantılar, iklim değişikliği ve göç gibi tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, sosyolojinin bu olguları anlamlandırma ve yorumlama görevi olduğunu vurguladı. Çav, "Göç çalışmalarının öne çıkması tesadüf değil; ülkemizin ve bölgemizin yaşadığı süreçlerle doğrudan bağlantılı. Özellikle dijital dünya oturumunda yapay zekanın insan yaşamı üzerindeki etkilerini konu alan sunumlar dikkat çekici olacak. Örneğin 'dijital yas tutma süreci' başlıklı sunum, son derece ilginç bir konu; mutlaka takip edilmesini öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Sempozyum kapsamında 10 ana başlık altında 12 oturum düzenlendi. Oturumlarda "Göç", "Kent ve Sermaye", "Cinsiyet ve Kimlik", "Mekan", "Eğitim", "Sinema ve Toplum", "Dijital Dünya", "Aile ve Engellilik", "Değişimler" ve "Edebiyat" temaları ele alındı. - KÜTAHYA