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Kütahya'da 15 Temmuz anma programı

Kütahya'da 15 Temmuz anma programı
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Kütahya İl Müftülüğü koordinesinde Nizamiye Kur'an Kursu öğrencileri tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan anma programında, şehitler rahmetle anıldı, milli birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Kütahya İl Müftülüğü koordinesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Nizamiye Kur'an Kursu öğrencilerinin hazırladığı anlamlı bir anma programı gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin, Türk milletinin birlik, beraberlik ve vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olduğu vurgulandı. Program boyunca milli birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıkarken, öğrencilerin hazırladığı şiirler ile çeşitli gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Programa Vali Yardımcısı Selami Korkutata'nın yanı sıra kurum amirleri, din görevlileri ve davetliler katıldı. Programda yapılan konuşmalarda, 15 Temmuz gecesi milletin gösterdiği kararlı duruşun, milli iradeye sahip çıkma adına tarihe geçen önemli bir destan olduğu ifade edildi. Etkinlikte, vatan uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz şehitleri rahmet, minnet ve dualarla anılırken, gazilere de fedakarlıkları dolayısıyla şükran duyguları dile getirildi. Milli irade ruhunun ve o gece sergilenen kahramanlığın gelecek nesillere doğru şekilde aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Programın sonunda değerlendirmelerde bulunan Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, programın hazırlanmasında emeği geçen Nizamiye Kur'an Kursu öğrencilerine, öğreticilere ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, bu tür programların milli birlik ve beraberlik bilincinin canlı tutulmasına önemli katkı sağladığını ifade etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programı, şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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