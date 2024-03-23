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Kütahya Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nden Ramazan Erzak Paketi kampanyası

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Kütahya Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde başlatılan Ramazan Erzak Paketi kampanyası sonucu öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından okula ulaştırılan gıda malzemeleri ve nakit yardımlardan hazırlanan 18 koli Ramazan erzak paketinin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığı bildirildi.

Ramazan-ı Şerif ayında Sosyal Sorumluluk Programı etkinlikleri çerçevesinde okulun Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alan Şefi Yeliz Kolay ve DKAB Öğretmeni Emine Kurt rehberliğinde öğrencilerin gayretleriyle Ramazan Erzak Paketi kampanyası başlatıldığını söyleyen Okul Müdürü Fazlı Karabulut, "Kampanyada öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından okulumuza ulaştırılan gıda malzemeleri ve nakit yardımlardan 18 koli Ramazan Erzak Paketi hazırlandı. Mahalle Muhtarımız Ramazan Çatladan'ın yardımları ve yönlendirmeleriyle hazırlanan yardım paketleri mahallemizin ihtiyaç sahibi ailelerine bizzat ulaştırılmıştır. Ailelerimizin hayır duası bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu hayır yarışında emeği geçen öğrencilerimize, velilerimize, aralarında yardım toplayarak katkı veren öğretmenlerimize, Yeliz Kolay ve Emine Kurt hocalarımıza ve Mahalle Muhtarımız Ramazan Çatladan'a teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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