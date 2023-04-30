Kuşlara yem vermek istedi, kazada hayatını kaybetti

TRABZON - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Trabzon'un Vakfıkebir- Tonya karayolunda meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan Aynur Yıldırım Abanozhayatını kaybederken, ona çarpan aracın sürücüsü Murat Bayrak ise yaralandı. Kaza, 61 BM 162 plakalı aracın sürücüsü Murat Bayrak yolda seyir halinde giderken, bir fırında çalışan ve kuşlara yem vermek için yolun karşısına geçmekte olan Aynur Yıldırım Abanoz'a çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle araç yol kenarında bulunan Fol Deresi'ne uçarken, Aynur Yıldırım Abanoz ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılan aracın sürücüsü Murat Bayrak ise ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evli ve iki çocuk annesi olan Aynur Yıldırım Abanoz'un cenazesinin yarın Vakfıkebir Merkez Yeni Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Tonya Kayacan Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.