Kuşadası Ülkü Ocakları iki bin kase hoşaf dağıttı

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kuşadası Ülkü Ocakları Kuşadası meydanında iki bin kase hoşaf dağıttı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kuşadası Ülkü Ocakları'na bağlı gençler kolları sıvadı. Kuşadası meydanında dağıtımına başlatılan iki bin kase hoşaf Kuşadalı vatandaşlar tarafından kısa süre içerisinde tüketildi. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Kuşadası Ülkü Ocakları Başkanı Ekrem Keser, "Yeryüzünün ve gökyüzünün şahit olduğu, yüzümüzü ağartan muazzam bir destanın, yüz akımız olan muhteşem bir kahramanlığın yıl dönümünde, böyle bir şey düşünerek farkındalık oluşturmak istedik. Dedelerimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir kase hoşaf yiyerek bu vatanın Misak-ı Milli sınırlarını çizdiler, yeri geldi yiyecek ekmek bile bulamadılar. Bizde Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde dedelerimizi daha iyi anlayabilmek için Kuşadalı vatandaşlarımıza akşam yemeğinde hoşaf yemelerini önerdik. Yüce şehitlerimizden, yüce gazilerimizden Allah razı olsun" dedi.

Hoşaf dağıtımına Milliyetçi Hareket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan da katıldı. - AYDIN