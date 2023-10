Kuşadası'nın sokak hayvanları sevgi ve müziğin gücüyle iyileşiyor Kuşadası'nın hayvan sever Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından bütünüyle yenilenerek tedavi gören can dostlar ve ziyaretçiler için huzurlu bir yaşam alanı haline getirilen Kuşadası Evcil Hayvan...

Kuşadası'nın sokak hayvanları sevgi ve müziğin gücüyle iyileşiyor

AYDIN - Kuşadası'nın hayvan sever Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından bütünüyle yenilenerek tedavi gören can dostlar ve ziyaretçiler için huzurlu bir yaşam alanı haline getirilen Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, her geçen gün bölgenin en modern ve donanımlı merkezi haline geliyor. Konuk ettiği patili dostlar için her detayın düşünüldüğü rehabilitasyon merkezi, başladığı müzik yayını ile de notaların tedavi edici ve sakinleştirici gücünden yararlanıyor.

"Bu kentte yaşayan tüm canlılardan sorumluyum" diyerek göreve gelen ve ilk icraat olarak Kuşadası sahilinde yıllardır faaliyet gösteren faytonları kaldıran Başkan Ömer Günel, 'kentin patili sakinleri' olarak gördüğü hayvanlar için yeni projeler üretmeyi sürdürüyor. 4 buçuk yıllık görev süresi boyunca kente kazandırdığı Can Dostlar Defin Alanı, Haybulans araçları, kedi-köpek evleri, mamamatikler, suluklar, köpek eğitim parkları ile tüm Türkiye'de hayvan severlerin beğenisini toplayan Başkan Ömer Günel, Kuşadası Evcil Hayvan Bakım Merkezi'nin şartlarını her geçen gün çok daha iyi bir duruma getiriyor. Alt ve üst yapısı bütünüyle yenilenerek tedavileri ve nekahet evreleri süren hayvanların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda konuk edilebilmeleri için gerekli tüm düzenlemelerin büyük bir özen ve estetik anlayışı ile yapıldığı Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, yeni eklenen teşhis ve tedavi imkanları ile de dikkat çekiyor.

Yaşam alanları konforlu hale getirildi

Kuşadası Belediyesi tarafından Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde başlatılan yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla konuk edilen can dostlar için çok daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturuldu. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında alt yapısı bütünüyle yenilenen merkezdeki hayvanların kaldığı padoklar onarılarak sayıları artırıldı. Alanda yer alan padok, merkez binası ve kedi tedavi ünitesinin bakım ve onarım işlemlerini tamamlayan ekipler, gölgeliklerin sayısını da arttırdı. Ayrıca merkeze at ve eşekler için bir bölüm daha eklendi.

Ziyaretçilerini rengarenk karşılıyor

Merkezde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından başta çocuklar olmak üzere hayvan sever kent sakinlerinin rehabilite edilen kedi ve köpeklerle daha keyifli bir ortamda vakit geçirmesine imkan sağlayacak şekilde çevre ve peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi. Son olarak merkezde hayvanların kaldığı padok, merkez binası ve kedi tedavi ünitesinin duvarları ise Kuşadası Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren restoratör ve konservatör Venüs Şahin ile Çağla Cansın Karaman tarafından farklı renklere boyandı. Çeşitli desen ve ilistürasyonlarla daha da renklendirilecek olan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin duvarlarında şiir dizeleri ve sözlere de yer verildi. Çalışmalar ziyaretçiler için aynalardan oluşacak bir etkinlik alanının yapımı ile tamamlanacak.

Tedavileri için her şey düşünüldü

Her yıl binlerce kedi ve köpeği tedavi ederek hayatlarını kurtaran Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, yenilenen alt ve üst yapısı kadar her geçen gün iyileştirilen tıbbi imkanları ile tam donanımlı bir hayvan hastanesi olarak hizmet vermeye başladı. Geçtiğimiz aylarda hizmete giren Kedi Tedavi Ünitesi'nin ardından doğru teşhis ve tedavi için gerekli teknik cihazlarla güçlendirilen merkez, bünyesine eklenen röntgen, hemogram, kan sayım cihazı, özellikle yavru hayvanlar için büyük önem taşıyan tam donanımlı yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanesi ile geçmişte yapamadığı pek çok tıbbi müdahaleyi yapabilir duruma geldi.

Şifa veren notalar yükseliyor

Bundan böyle çok daha fazla hayvanın hayata tutunmasına imkan sağlayacak fiziki ve teknik imkanların yanı sıra 3 uzman veteriner, 8 veteriner teknikerinden oluşan profesyonel kadrosu ve hayvan sever kadrosu ile şifa dağıtan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, son olarak başladığı müzik yayını ile de notaların tedavi edici ve sakinleştirici gücünden yararlanmaya başladı. Tedavi edilen hasta veya yaralı kedi ve köpeklerin yaşadığı kaygı, stres, korku gibi durumları azalttığı düşünülen müzik yayını, hayvan severleri de oldukça memnun etti.

"Dünya ve yaşam can dostlarla güzel"

Başkan Ömer Günel, "Kuşadası'nın caddelerini, sokaklarını, meydanlarını paylaştığımız ve bir anlamda 'patili hemşehrilerimiz' olan sokak hayvanları hepimize emanet ve hepimizin sorumluluğunda. Sokak hayvanlarına verilen değer ve önem, gelişmişlik düzeyiyle yakından ilgilidir. 'Bir semtin sokak hayvanları sizden kaçmıyorsa orada yaşayın. Çünkü komşularınız güzel insanlardır' sözü bu durumu çok güzel bir biçimde ifade eder. Kuşadası da güzel insanların yaşadığı çok güzel bir kent olarak sokakta yaşayan can dostlarımız için gerekli duyarlılığı göstermektedir. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak bugüne kadar yetki ve imkanlarımız dahilinde onlar için elimizden gelenin en iyisini yaptık, önümüzdeki süreçte de yapmayı sürdüreceğiz. Tüm hemşehrilerimizi kapısından girdikleri andan itibaren kedi, köpek ve kentimizin simgesi olan güvercinlerin barış içerisinde özgürce yaşadıkları huzurlu yaşam alanı ile olarak karşılayan evcil hayvan rehabilitasyon merkezimizi ziyaret etmeye ve imkanı olan herkesi evcil hayvan sahiplenmeye çağırıyorum. Çünkü dünya ve yaşam onlarla güzel" diye konuştu.