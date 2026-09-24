Kuşadası'nda trafik jandarması 80 öğrenciye güvenli motosiklet sürüşü semineri verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Trafik Jandarması Timi, meslek lisesi öğrencilerine yönelik kapsamlı bir trafik ve motosiklet güvenliği semineri düzenledi.

İlçede öğrencilerin trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi, kural farkındalıklarının artırılması ve özellikle gençler arasında yaygınlaşan motosiklet kullanımında güvenli sürüş alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla önemli bir eğitim çalışmasına imza atıldı.

Kuşadası Trafik Jandarması Timi tarafından Ayşıl Oğuz Başöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere günlük yaşamda karşılaşabilecekleri trafik riskleri ve alınması gereken tedbirler anlatıldı. Eğitimde kask ve koruyucu ekipman kullanımının hayati önemi, trafikte yayalar ile sürücülerin sorumlulukları, hız sınırlarına uyulması ve seyir halinde cep telefonu kullanılmaması konuları öne çıktı.

Gençlerin motosiklet sürüşlerinde karşılaşabileceği tehlikelere dikkat çekilen eğitimde, trafik kurallarının can ve mal güvenliğini koruma bilinciyle uygulanması gerektiği vurgulandı. Seminer sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan ekipler, güvenli bir trafik ortamı için bireysel sorumlulukların altını çizdi.

Toplam 80 öğrenci ile 4 öğretmenin katılım sağladığı seminerle, gençlerde trafik bilincini güçlendirerek kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı