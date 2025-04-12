Kuşadası'nda Kırmızı Işık İhlali Yayayı Ağır Yaraladı

Kuşadası'nda kırmızı ışık ihlali kaza getirdi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir motosiklet sürücüsü yayaya çarptı. Kazada İran uyruklu Hamid B. isimli şahıs ağır yaralandı.

Kaza, Kuşadası-Söke çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen 09 DS 932 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Hamid B. isimli yaya ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.