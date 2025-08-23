Kuşadası'nda Çocuk Koruma ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde düzenlenen İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Kaymakam İbrahim Keklik başkanlık etti.

Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, çocukların korunmasına yönelik mevzuat çerçevesinde yürütülen çalışmalar ele alındı. Çocukların eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal hayatlarını ilgilendiren konularla ilgili kurumlar arasında koordinasyonun artırılması, alınacak önlemler ve uygulanacak yöntemler değerlendirildi. Toplantının ikinci bölümünde ise kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin çalışmalar gündeme geldi. Şiddetle mücadele alanında yürütülen faaliyetler, kurumlar arası iş birliği, farkındalık çalışmaları ve sahada karşılaşılan sorunlar üzerinde duruldu. Ayrıca, şiddet mağdurlarına yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve alınacak yeni tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam İbrahim Keklik, yaptığı değerlendirmede, çocukların ve kadınların korunmasının devletin en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, kurumların koordinasyon içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Toplantı, katılımcıların karşılıklı görüş ve önerilerini sunmalarının ardından sona erdi. - AYDIN