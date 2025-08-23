Kuşadası'nda Çocuk Koruma ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Kuşadası'nda Çocuk Koruma ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, çocukların korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları ele alındı. Kaymakam İbrahim Keklik başkanlığında, kamu kurumları arasındaki koordinasyon ve alınacak önlemler tartışıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde düzenlenen İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Kaymakam İbrahim Keklik başkanlık etti.

Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, çocukların korunmasına yönelik mevzuat çerçevesinde yürütülen çalışmalar ele alındı. Çocukların eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal hayatlarını ilgilendiren konularla ilgili kurumlar arasında koordinasyonun artırılması, alınacak önlemler ve uygulanacak yöntemler değerlendirildi. Toplantının ikinci bölümünde ise kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin çalışmalar gündeme geldi. Şiddetle mücadele alanında yürütülen faaliyetler, kurumlar arası iş birliği, farkındalık çalışmaları ve sahada karşılaşılan sorunlar üzerinde duruldu. Ayrıca, şiddet mağdurlarına yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve alınacak yeni tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam İbrahim Keklik, yaptığı değerlendirmede, çocukların ve kadınların korunmasının devletin en önemli görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, kurumların koordinasyon içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Toplantı, katılımcıların karşılıklı görüş ve önerilerini sunmalarının ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Pastanede dehşet: Oda başkanı 2 kişiyi öldürüp intihar etti

Oda başkanı 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Bakan Tekin'den okullarda kıyafet değişikliği için net sözler: Sorun yaşayan bize gelsin

Bakan Tekin, tüm velileri ilgilendiren tartışmaya noktayı koydu
Ahırda çocuklar çekmiş! İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video

İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'dan Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler

Aziz Yıldırım'ın kızından Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir günde 3 kadının öldüğü kentte sır perdesi aralandı

Bir günde 3 kadının öldüğü ilçede sır perdesi aralandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.