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Merak edip açtığı muskadan dökülen cıva 3 kişiyi hastanelik etti

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Aydın'da bir çocuk "Nazar değmesin" diye boynuna asılan muskanın içini açtı. Muskanın içinde bulunan civa çocuğun üzerine dökülürken temizlemek isteyen annesi ve yanındaki bir kadın da civadan etkilendi. 3 kişi hastaneye kaldırılırken ekipler evde temizlik çalışması başlattı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde nazardan koruması amacıyla 14 yaşındaki çocuğun boynunda asılı olan civalı muskadan dökülen civanın temas ettiği çocuk ile annesi ve evde bulunan bir kadın, özel kıyafetlerle hastaneye kaldırıldı.

ÖZEL KIYAFETLİ EKİPLER 3 KİŞİYİ HASTANEYE KALDIRDI

Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir zehirlenme olayı yaşandı. 14 yaşındaki S.B. isimli çocuk nazardan koruması amacıyla boynunda asılı olan muskayı merak edip açtı. Bu sırada muskanın içinde bulunan civa çocuğun üzerine döküldü.

Dökülen civadan etkilenen çocuğa yardım etmek isteyen annesi P.B. ve evde bulunan M.K. isimli kadın da çocuğun üzerine dökülen civayı temizlerken etkilendi. Bunun üzerine durum 112 Acil Servis'e bildirilerek yardım istendi.

Eve gelen sağlık ekipleri, özel kıyafetlerle 14 yaşındaki çocukla birlikte annesini ve onlara yardım eden kadını Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından eve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Aydın AFAD ekipleri, eve girerek özel yöntemlerle temizlik çalışması yaptı.

CİVA TEHLİKESİ

Cıva çok küçük miktarlarda bile etkili olabilen bir sinir sistemi toksinidir. Merkez sinir sistemini ve böbrek sistemini doğrudan etkiler. Gelişim bozukluklarına, hareket ve beyin işlevi bozukluklarına neden olur. Kolayca buharlaşarak, renksiz bir buhar halinde havaya karışması onu gizli bir toksin durumuna getirir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuşadası Çocuk Aydın AFAD Yerel Sağlık Güncel Haberler

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