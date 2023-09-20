Kuşadası Bu Yıl 26'ncı Altın Güvercin Beste Yarışması'na Ev Sahipliği Yaptı

Kuşadası, bu yıl 26’ncı kez Altın Güvercin Beste Yarışması’na ev sahipliği yaptı. Halen Türkiye’nin ilk ve tek beste yarışması olma özelliğini koruyan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nda finalistlerin canlı performansları beğeni aldı. Özer Türk Stadı’nda binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen gecede Melek Mosso ve Aşkın Nur Yengi rüzgârı esti.

Kuşadası, bu yıl 26'ncı kez Altın Güvercin Beste Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Halen Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması olma özelliğini koruyan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nda finalistlerin canlı performansları beğeni aldı. Özer Türk Stadı'nda binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen gecede Melek Mosso ve Aşkın Nur Yengi rüzgarı esti.

Kuşadası bu yıl 26. Altın Güvercin Beste Yarışmasına ev sahipliği yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, Eviz Yapı ve BS Ada İnşaat'ın ana sponsorluğunda düzenlenen 26. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, kente 3 gün boyunca heyecan kattı.

AÇILIŞ KONSERİ EMRE ALTUĞ'DAN

14 Eylül'de Tarihi Kervansaray'da düzenlenen bir basın toplantısı ile başlayan 26. Altın Güvercin Beste Yarışması, Omega Arena'da bin kişinin katılımı ile gerçekleşen gala gecesi ile sürdü. Finalistlerin sahneye çıkış sıralarını belirlemek amacıyla kura çekiminin de yapıldığı gala gecesine Türk pop müziğinin başarılı ismi Emre Altuğ konuk oldu. Seslendirdiği şarkılar ve sahne performansı ile gala gecesine büyük renk katan Emre Altuğ, Kuşadası'nda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Altın Güvercin Beste Yarışması'nın açılışında konser vermek benim için çok özel ve heyecan verici" dedi. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın Türk pop müzik sektörü için çok önemli olduğunu ifade eden Emre Altuğ, organizasyonun yaşatılmasının ve sürdürülmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

MELEK MOSSO'DAN UNUTULMAZ KONSER

Yarışma kapsamında 16 Eylül gecesi İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sevilen sanatçı Melek Mosso sahne aldı. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde birbirinden güzel şarkıları ve muhteşem performansıyla unutulmaz bir geceye imza atan Melek Mosso, "Kuşadası'nda Altın Güvercin Beste yarışması kapsamında sahne alarak sizlerle yeniden bir araya geldiğim için çok mutluyum. Beni sizlerle buluşturan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederim" dedi.

ALTIN GÜVERCİN COŞKUSUNA BİNLERCE KİŞİ ORTAK OLDU

Yarışma, 17 Eylül gecesi Özer Türk Stadı'nda binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen görkemli bir gece ile final yaptı. Sevilen televizyon programcısı Okan Bayülgen'in sunumu ile 26. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın büyük final gecesi, Tele 1 ve Number1 TV'de canlı olarak yayınlandı. Final gecesinde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın 'müzik kenti' kimliğine dikkat çekerek Kuşadası olarak halen ilk ve tek beste yarışmasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Altın Güvercin'i bu yıl 26'ıncı kez kanatlandırmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirten Başkan Ömer Günel, müzik dünyasının Altın Güvercin'e olan ilgisinin her geçen yıl artarak sürdüğünü ifade etti.

BÜYÜK JÜRİ KARŞISINDA CANLI PERFORMANS

Finalistlerin Hakan Süersan Orkestrası eşliğinde sergiledikleri canlı performansların ardından başkanlığını, prodüktör ve Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü Ali Rıza Türker'in yaptığı; besteci, aranjör Ahmet Güvenç, MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı, besteci ve yorumcu Burhan Şeşen, MESAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aranjör Selim Çaldıran, Ardahan Belediye Başkanı, müzisyen ve yorumcu Faruk Demir, gazeteci, aktivist ve yorumcu Ömür Gedik, yorumcu Berkay, Aydın Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı İbrahim Gürdal, 2022 Altın Güvercin Beste Yarışması birincisi Merve Demirci, ana sponsor temsilcisi Gültaç Eviz, Dijital Halk Oylaması Temsilcisi Özgür Özmavi ve Kuşadası 5. Noter Başkatibi Dilara Kömürcü'nün yer aldığı büyük jüri değerlendirmesini yaptı.

KIRMIZI HALI HEYECANI

Yarışmanın 10 finalisti, sonuçlar açıklanmadan önce kırmızı halıda Number 1 TV Genel Yayın Yönetmeni DJ Kadir Çetin'in konuğu oldu. Kendilerini tanıtma ve besteleri hakkında bilgi verme fırsatı bulan finalistler Kadir Çetin'le sohbet ederek yarışma heyecanlarını paylaştı. Jürinin değerlendirmesine dijital halk oylaması sonuçlarının da eklenmesiyle dereceye giren finalistler Kuşadası 5. Noter Başkatibi Dilara Kömürcü tarafından açıklandı.

ALTIN GÜVERCİN'İN SAHİBİ "DUY BENİ" İLE NAZAN PALU OLDU

26. Altın Güvercin Beste Yarışması'nda sözü ve müziği Nazan Palu'ya ait olan ve Korat Eriş tarafından yorumlanan "Duy Beni" isimli beste birinci; sözü, müziği ve yorumu Gözde Yüksel Çetin'e ait "Gitme" isimli beste ikinci; sözü, müziği ve yorumu Gökçe Özgül ile Göktuğ Tavacı'ya ait "Tören" isimli beste üçüncü oldu. Yarışmanın "En iyi yorumcu" ödülü ise sözü ve müziği kendisine ait olan "Gitme" adlı eseri yorumlayan Gözde Yüksel Çetin'e verildi. Dereceye giren finalistler ödüllerini CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve yarışmanın ana sponsoru Eviz Yapı'nın temsilcisi Şakir Eviz'in elinden aldı.

KUSAV ONUR ÖDÜLÜ AŞKIN NUR YENGİ'NİN

Ödül töreninin ardından profesyonel müzik yaşamına ilk adımını 1987 yılında ikincisi düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması'nda, merhum pop müzik sanatçısı Harun Kolçak ile birlikte yorumladığı "Yeniden" bestesi ile birinci olarak atan Aşkın Nur Yengi sahne aldı. 36 yıllık aranın ardından bir kez daha Altın Güvercin sahnesinde kendisine birincilik kazandıran aynı şarkıyı seslendiren Aşkın Nur Yengi'ye Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında gelenekselleşen KUSAV Onur Ödülü, KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından verildi.

90'LAR RÜZGARI ESTİ

Böylesine bir ödüle layık görülmekten dolayı onur duyduğunu söyleyen Aşkın Nur Yengi, büyük emek gerektiren Altın Güvercin gibi değerli bir organizasyona destek verdiği için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e ve Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü Ali Rıza Türker'e teşekkür etti. Kendisine Altın Güvercin kazandıran "Yeniden" şarkısının yaşamındaki önemine dikkat çeken Aşkın Nur Yengi, 1990'larda Türk popuna damga vuran birbirinden güzel şarkıları ile binlerce katılımcıya muhteşem bir gece yaşattı.