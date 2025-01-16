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Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu'ndan Eğlenceli Dönem Sonu Etkinliği

Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu'ndan Eğlenceli Dönem Sonu Etkinliği
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Afyonkarahisar Şuhut'ta bulunan Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu minik öğrencileri, 1.'nci dönem sonu etkinlikleriyle renkli anlar yaşadı. Geleneksel çocuk oyunları, yüz boyama ve okul tanıtım etkinlikleri gerçekleştiren öğrenciler, eğlenceli bir gün geçirdi.

Afyonkarahisar Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu minik öğrencileri, 1.'nci dönem sonu faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri etkinlik ile doyasıya eğlendi.

Şuhut'ta Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu öğrencilerine yönelik 1.'nci dönem sonu eğlencesi gerçekleştirildi. Minik öğrenciler, geleneksel çocuk oyunları çerçevesinde yüz boyama, palyaço ile harfleri öğrenme ve okulumu anlatıyorum etkinlikleri ile doyasıya eğlenceli anlar yaşadı. Velilerde çocuklarının eğlenceli anlar yaşamasında emeği geçen eğitimcilere teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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