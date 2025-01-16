Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu'ndan Eğlenceli Dönem Sonu Etkinliği

Afyonkarahisar Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu minik öğrencileri, 1.'nci dönem sonu faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri etkinlik ile doyasıya eğlendi.

Şuhut'ta Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu öğrencilerine yönelik 1.'nci dönem sonu eğlencesi gerçekleştirildi. Minik öğrenciler, geleneksel çocuk oyunları çerçevesinde yüz boyama, palyaço ile harfleri öğrenme ve okulumu anlatıyorum etkinlikleri ile doyasıya eğlenceli anlar yaşadı. Velilerde çocuklarının eğlenceli anlar yaşamasında emeği geçen eğitimcilere teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR