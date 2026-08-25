Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye'de Birlik ve Dirlik Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle ilgili, "Tekrar bu topraklarda hep beraber dirlik, birlik içerisinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, hep beraber aynı vatanın insani mirasçıları, aynı kültürün sahipleri, aynı medeniyetin sahipleri, aynı geçmişin ortak kaderine sahip olanları ve aynı ortak geleceğin kaderdaşları olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıldönümü törenlerine katıldı. Törende konuşan Kurtulmuş, tarihin aslında sadece geçmişte olanları hatırlamak için değil, geçmişte olanları hatırlayarak ondan ders çıkarmak ve aziz milletin bundan sonraki yürüyüşünde de çok güçlü şekilde yol almak için gelen bir fırsat olduğunu kaydetti. Kurtulmuş, " Türkiye'deki milli tarihimiz bakımından iki önemli günü bünyesinde barındırıyor. 26 Ağustos, Sultan Alparslan ve ordularının Anadolu'nun kapılarını aziz milletimize açtığı büyük, kutlu bir zaferin yıl dönümü. Yarın 26 Ağustos'ta, 955 yıl önce gerçekleşen o büyük zaferin yıl dönümünü hep birlikte idrak edeceğiz. O zaferle birlikte Anadolu'nun her bir yeri aziz milletimize açılmış, ardından İstanbul'un ve Rumeli'nin fethiyle birlikte Avrupa'nın kapıları Türklere açılmıştır. Zaman zaman zor dönemler geçtiği oldu, fetret dönemlerini yaşadığımız dönemler oldu. Ama bu tarihimizin içerisinde en az Malazgirt Zaferi kadar önemli olan bir başka tarih de Anadolu'nun dört bir tarafını işgal eden düşmana karşı milletimizin ya Allah diyerek ayağa kalkması sonucu gerçekleştirilen Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Büyük Zaferi'dir. Böylece bu topraklara gelip bu toprakları işgal edebileceğini zanneden emperyalistlerin o günkü maşaları, bu milletin ruhuyla tersyüz edilmiş ve geldikleri yere geri gönderilmişlerdir. Bu milletimizin tarihinde bütün zaferlerin hepsinde ortak bazı özellikler vardır. Bunlardan birisi; bir olmak, beraber olmak ve hep beraber bütün oymaklarıyla, bütün kabileleriyle, bütün farklılıklarıyla tek vücut olmak, tek yumruk olmaktır. Böyle olduğu için Malazgirt Meydan Muharebesi kazanılmıştır. Böyle olduğu için 30 Ağustos kazanılmıştır" dedi.

"Birliğimizi, dirliğimizi hep beraber bir arada tutacağız"

"Terörsüz Türkiye" hedefine değinen Kurtulmuş, "İnşallah tekrar bu topraklarda hep beraber dirlik, birlik içerisinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, hep beraber aynı vatanın insani mirasçıları, aynı kültürün sahipleri, aynı medeniyetin sahipleri, aynı geçmişin ortak kaderine sahip olanları ve aynı ortak geleceğin kaderdaşları olarak yolumuza devam edeceğiz. 30 Ağustos, Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin de başlangıcının işaretidir. İnşallah terörün tamamıyla sona ermesiyle birlikte bir daha bu memleketin hiçbir yerinde şehitler, gazilerimiz olmayacak; bir daha bu memlekette analar ağlamayacak ve Allah'ın izniyle terör örgütleri ve bütün aparatları tarihten silinerek milletimiz bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşayacaktır. Tekraren söylüyorum; tarih evet, geçmişte yaşananları saygıyla anmaktır. Evet tarih, geçmişteki büyük komutanları, isimsiz insanları hayırla yad etmektir. Ama tarihi anlamak ve ondan ders çıkarmak hepsinden daha önemlisidir. Birliğimizi, dirliğimizi hep beraber bir arada tutacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Kurtulmuş ve protokol üyeleri Afyonkarahisar'dan İzmir'e toprak götüren atlı birlikleri uğurladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı