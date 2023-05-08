Kurşunlanan levhalar sergilendi, trafik güvenliğine dikkat çekildi

Kayseri'de Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte kurşunlanan trafik levhaları sergilenirken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek farkındalık oluşturmak amacıyla alkol simülasyon gözlüğü takarak, kaleye şut çekti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 7-14 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara trafik konusunda bilgilendirme yapılırken, yollarda hedef tahtası olarak kullanılarak kurşunlanan trafik levhaları maliyetiyle beraber sergilendi. Etkinliğe katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, açılan stantları gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Burada farkındalık oluşturmak amacıyla alkol simülasyon gözlüğü takan Vali Çiçek, kaleye şut çekti. Ardından açıklamalarda bulunan Çiçek, Trafik Haftası nedeniyle emniyetimiz hem jandarmamız vatandaşlarımızı bilgilendirmek hem yaptıkları çalışmaları göstermek hem de onların daha duyarlı olmaları noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla şehrimizin meydanında stantlar kurdular. Gerçekten farkındalık oluşturmak için son derece iyi düşünülmüş stantlar. Stantlarda 200 promil alkollü olursanız yolu nasıl göreceğinizden tutun da emniyet kemeri takmazsanız bir araçta başınıza neler gelebileceğini gösteren, dikkatli olunmadığı takdirde başımıza gelebilecek tehlikeleri hissettirecek şekilde planlar yapılmış. Arkadaşlarımız birçok araç gereç sergiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Okul ve fabrika servislerine en ufak tahammülümüz yok. Bu şehrin böyle bir acıya tahammülü yok"

Vali Çiçek, denetimlerin artırılacağını söyleyerek, "Şunu iddialı şekilde söylüyorum. Kayseri'de hem emniyet hem jandarma da trafikçi arkadaşlarımız gerçekten trafik noktasında üst seviyelerde. İnşallah biraz daha denetimlerimizi artıracağız. Öyle planlıyoruz. Özellikle okul servis araçlarıyla ilgili sıkı denetimler yapıyoruz. Komisyon bununla ilgili sürekli denetimlerde ve en ufak bir ihmali affetmiyoruz. Fabrika servisleri içinde aynı şey geçerli. Biraz daha denetimleri artırmamız ve net cezai uygulamalar yapmamızı düşünüyorum. Bunun kararını da verdik. Denetimler yapılıyor ama üzerine biraz daha koyacağız. Hiçbir arkadaşımızın kazalarda kaybolmasını istemeyiz. Buradan servis şoförlerini uyarıyorum. Okul ve fabrika servislerine en ufak tahammülümüz yok. Bu şehrin böyle bir acıya tahammülü yok. En ufak ihmalin ve en ufak eksikliğin gözyaşına bakmayacağız. Bu nettir" dedi.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de, "Her yıl ilimizde 7-14 Mayıs tarihleri Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu ayda insanlarımızı dikkatini çekmek, trafikte yaşanacak her türlü olaya karşı insanlarımızı bilinçlendirmek amacıyla böyle geniş çağlı etkinlik düzenliyoruz. Etkinlikte jandarmamız, karayollarımız ve sağlık birimlerimizde stant açarak vatandaşlarımızın dikkatini çekmek ve ilimizin genelinde trafik kazalarını mümkünse sıfıra indirmek amacıyla geniş çapta etkinlik düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığını artırmak amacıyla görsellerde hazırladık. İnşallah bundan sonra daha az kaza olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ