Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kursiyerler uygulamalı olarak zeytin budadı

Kursiyerler uygulamalı olarak zeytin budadı

Yerel Haberler

Balıkesir'in Edremit ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Edremit Zeytincilik Üretme İstasyon Müdürlüğü işbirliği ile açılan Zeytin Ağacı Budama Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerler, kurs sonunda Edremit Zeytincilik Üretme İstasyon Müdürlüğüne teknik gezi düzenleyerek öğrendikleri...

Balıkesir'in Edremit ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Edremit Zeytincilik Üretme İstasyon Müdürlüğü işbirliği ile açılan Zeytin Ağacı Budama Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerler, kurs sonunda Edremit Zeytincilik Üretme İstasyon Müdürlüğüne teknik gezi düzenleyerek öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak sergiledi.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinden uygulamalı Zeytin Ağacı Budama Kursu eğitimi alan kursiyerler, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürü Sabriye Akçay, Edremit Zeytincilik Üretme İstasyon Müdürü Remzi Acarer, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Can, Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Duran'ın katılımlarıyla ilçede bulunan Zeytincilik Üretme İstasyon Müdürlüğünü ziyaret ederek, zeytinin çekirdekten meyveye büyüme aşamaları hakkında teknik bilgiler aldılar. - BALIKESİR

Balıkesir Seçim Sonuçları
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2019
Balıkesir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zeytin Ağacı Balıkesir Edremit Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title